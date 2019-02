V Evropskem parlamentu opozorili na spornost sojenja katalonskim voditeljem

Strasbourg, 12. februarja - Skupina Platforma dialog EU - Katalonija v Evropskem parlamentu, ki jo vodi evroposlanec Ivo Vajgl (Alde/Desus), je danes na novinarski konferenci v Strasbourgu opozorila na spornost sojenja 12 katalonskim politikom in vodilnim predstavnikom civilne družbe, ki so sodelovali v pripravi in izvedbi referenduma o samostojnosti Katalonije leta 2017.