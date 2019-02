Na okrogli mizi o svobodi medijev pozivi h končanju napadov na novinarje

Strasbourg, 12. februarja - Napadi na novinarje, ki se običajno začnejo z grožnjami, se morajo končati, novinarje pa je treba bolje zaščititi, so poudarili sodelujoči na današnji okrogli mizi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, ki jo je vodil evroposlanec Igor Šoltes (Zeleni). Evropsko unijo, Svet Evrope in njune članice pa so pozvali, naj ukrepajo.