Pompeo Slovaški zagotovil podporo ZDA

Bratislava, 12. februarja - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je danes v okviru evropske turneje, katere cilj je omejiti naraščajoči vpliv Rusije in Kitajske v Evropi, ustavil v Bratislavi in zatrdil, da bodo ZDA podpirale varnost in gospodarstvo Slovaške, poroča francoska tiskovna agencija AFP.