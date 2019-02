Dars bo nadaljeval obnovo hitre ceste med Selom in Vrtojbo

Vipava/Ljubljana, 12. februarja - Na vipavski hitri cesti ta čas potekajo večja vzdrževalna dela, zato je med razcepom Nanos in izvozom Vipava v smeri proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Jeseni pa namerava Dars začeti obnovo hudo dotrajanega dela hitre ceste na območju med Selom in Vrtojbo, so na družbi pojasnili za STA. Obnovo bodo bi združili z odstranitvijo cestninske postaje Bazara.