Soboški gibalni park po oceni NIJZ zdravju bolj škodi kot koristi

Murska Sobota, 12. februarja - Gibalni park ob Soboškem jezeru, ki so ga odprli oktobra, je zaradi obremenjenosti s hrupom in škodljivimi emisijami na neprimernem mestu in zdravju bolj škodi kot koristi, ker je v neposredni bližini avtoceste, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V Murski Soboti se sicer trudijo zmanjšati škodljive emisije, predvsem delce PM10.