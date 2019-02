V slovenjgraški bolnišnici obiski prepovedani na večini oddelkov

Slovenj Gradec, 12. februarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so zaradi pojava gripe in virusnih obolenj do preklica prepovedani obiski na vseh oddelkih, izjema sta le otroški oddelek, kjer je dovoljena prisotnost enega zdravega starša ali skrbnika, in porodni oddelek, kjer je dovoljena prisotnost očeta, so sporočili iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.