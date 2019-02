V cikel Harmonia Concertans bo popeljala glasba Dietericha Buxtehudeja

Ljubljana, 12. februarja - V Atriju ZRC se bo nocoj začela nova, deveta sezona cikla stare glasbe na zgodovinskih glasbilih, poimenovanega Harmonia Concertans - Stara glasba na novem trgu. Šest programsko zaokroženih koncertov bo obsegalo nemško glasbo od renesanse do 20. stoletja, skladbe za člane družine Khisl, in pesmi, ki so jih morda poslušali pri Zoisovih na Bregu.