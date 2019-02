Pri založbi Litera štirje romani domačih avtorjev

Ljubljana, 12. februarja - Mariborska založba Litera je danes v Ljubljani predstavila štiri knjižne novosti slovenskih avtorjev, ki so izšli v zbirki sodobnega slovenskega leposlovja Piramida. To sta romaneskna prvenca Resnica ima tvoje oči Sama Ruglja in Vija vaja ven Jedrt Lapuh Maležič ter nova romana Jurija Hudolina Ljubljanske ulice in Sarivala Sosiča Jaz sam.