V Cankarjevih torkih Ikue Mori s solo avdiovizualnim nastopom

Ljubljana, 12. februarja - Kurator torkove serije koncertov The Stone in Ljubljana John Zorn je v goste povabil vsestransko glasbenico Ikue Mori, ki bo nocoj nastopila v Cankarjevih torkih. Njen umetniški razvoj je segal od sodobnih do električnih bobnov in uporabe računalnika, na nocojšnjem koncertu v Klubu CD pa bo predstavila avdiovizualni šov Pomegranate seeds.