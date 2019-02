Slovenci v Italiji obsojajo nestrpnost ob 10. februarju

Trst, 12. februarja - V krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji obsojajo izjave italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v Bazovici ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Obžalujejo tudi nestrpnost, ki so ji Slovenci v Italiji priča vsako leto, odkar se obeležuje ta praznik, ne glede na barvo vlade v Rimu.