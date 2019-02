Digitalizacija izziv tudi za statistike

Brdo pri Kranju, 12. februarja - Digitalizacija je prinesla številne izzive tudi statistikom, ki so pridobili nove vire podatkov in možnost njihovega najhitrejšega posredovanja doslej, so poudarili govorci ob odprtju Statističnega dne 2019, katerega osrednja tema je letos digitalizacija. Razvoj digitalnih tehnologij obenem zahteva nove kompetence in stalno izobraževanje.