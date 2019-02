V Maleziji zasegli rekordnih 30 ton luskavcev

Kuala Lumpur, 12. februarja - Na malezijskem otoku Borneo so oblasti zasegle rekordno količino 30 ton luskavcev, ki spadajo med najbolj ogroženo živalsko vrsto na svetu. Meso luskavcev in njihove luske, ki so jih zasegli v predelovalnem obratu na severu otoka Borneo, bi bili po ocenah tamkajšnje policije na črnem trgu vredni približno dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).