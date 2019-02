Ministrstvo za delo s spodbudami za zaposlitev mladih

Ljubljana, 12. februarja - Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo delodajalcem k zaposlitvi mladih brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili udejstvovanje v inovativnih projektih. Za program je v letih 2019 do 2021 namenjenih 1,187 milijona evrov sredstev, povabilo je odprto do njihove porabe oz. najdlje do konca tega leta.