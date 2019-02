dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Brdo pri Kranju, 13. februarja - Obrazložitve Bloudkovih nagrad za leto 2018, ki so jih na Brdu pri Kranju dobili biatlonec Jakov Fak in športna plezalka Janja Garnbret, oba za vrhunski mednarodni dosežek, ter Drago Bunčič in Adolf Urnaut, oba za življenjsko delo v športu.