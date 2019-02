Fak in Garnbretova ter Bunčič in Urnaut Bloudkovi nagrajenci 2018

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Brdo pri Kranju, 13. februarja - Biatlonec Jakov Fak in športna plezalka Janja Garnbret, oba za vrhunski mednarodni dosežek, ter Drago Bunčič in Adolf Urnaut, oba za življenjsko delo v športu, so prejemniki Bloudkovih nagrad za leto 2018. Na 54. podelitvi najvišjih državnih priznanj za šport na Brdu pri Kranju so podelili še deset Bloudkovih plaket.