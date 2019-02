Ustvarjanje Borisa Balanta bo predstavljeno v novem razstavnem ciklu Lepota knjige v NUK

Ljubljana, 12. februarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo v četrtek odprli razstavi Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta, ki bo na ogled v Veliki čitalnici, ter Tipografija študentov ALUO in NTF v Plečnikovem hodniku. Razstavi sta prvi v ciklu Lepota knjige, v katerem bodo v središče postavili oblikovanje knjig in tipografijo.