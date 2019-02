Cene nafte malenkost navzgor

Singapur, 12. februarja - Cene nafte so se danes nekoliko dvignile. Naftni trgovci z odobravanjem spremljajo razvoj dogodkov v ZDA, po katerih kaže, da se bo država vendarle izognila novemu zaprtju vlade. A so vseeno previdni, saj čakajo na razplet pogovorov med ZDA in Kitajsko o oblikovanju morebitnega trgovinskega sporazuma.