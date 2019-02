Anže Kopitar s točko pri novem porazu kraljev

Washington, 12. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Washington Capitals in doživeli nov poraz, tako da se jim končnica vztrajno odmika. Prestolniki so zmagali s 6:4 na krilih razigranega Jevgenija Kuznjecova, ki je s po dvema goloma in podajama vknjižil štiri točke. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v statistiko vpisal točko.