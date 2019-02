Zaradi prekrškarja poziv mariborskih policistov morebitnim ogroženim udeležencem v prometu

Maribor, 12. februarja - V nedeljo ob 12.50 in v ponedeljek ob 19.25 so mariborski policisti na območju Tezna ustavljali in sledili bežečega voznika srebrnega osebnega avtomobila Mazda 323. Med bežanjem je voznik storil več hujših cestnoprometnih prekrškov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.