Luka Dončić kljub podpori s tribun izgubil teksaški derbi

Houston, 12. februarja - Slovenski košarkar Luka Dončić je v ligi NBA z Dallas Mavericks gostoval pri Houston Rockets, ki so na krilih izjemnega Jamesa Hardna, ta je kljub poškodbi rame še tridesetič zapored dosegel vsaj 30 točk, zmagali s 120:104. Dončić je bil z 21 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami prvi strelec gostov, ki so prvič letos izgubili sosedski derbi.