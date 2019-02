Dars potrdil prvotno odločitev o izvajalcu novega sklopa rušitev cestninskih postaj

Ljubljana, 12. februarja - Cestninske postaje Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Slovenske Konjice bosta za 8,69 milijona evrov brez DDV zrušila in preuredila Cestno podjetje Ptuj in sarajevski Euroasfalt, je po ponovnem pregledu in oceni ponudbe sklenil Dars. Odločitev je upravljavec cest sprejel že junija lani, a so na Darsu prejeli dva zahtevka za revizijo.