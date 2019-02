Mineva 30 let od smrti avstrijskega literata Thomasa Bernharda

Dunaj, 12. februarja - Mineva 30 let od smrti avstrijskega pisatelja, dramatika in pesnika Thomasa Bernharda. V svojih delih, v katerih je pogosto uporabljal avtobiografske prvine, je bil neizprosen do države, kar je sprožilo nemalo kritik in celo škandalov. Danes velja za enega največjih avstrijskih pripovednikov po drugi svetovni vojni.