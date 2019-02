Na Japonskem v pričakovanju čarobnega cvetenja češenj

Tokio, 13. februarja - Z daljšimi dnevi in prijetnejšimi temperaturami na Japonskem nestrpno pričakujejo pomlad in čarobno cvetenje češenj, ki v državo vsako leto privabi na tisoče turistov. To pa je poseben izziv predvsem za meteorologe in druge strokovnjake, ki skušajo kar se da natančno napovedati začetek cvetenja oziroma sakure.