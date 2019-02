Ameriški trgovinski pogajalci so se vrnili na Kitajsko

Peking, 11. februarja - Ameriški pogajalci so se vrnili na Kitajsko, kjer začenjajo preliminarne pogovore v trgovinskih pogajanjih, ki bodo vrhunec dosegla v četrtek in petek, ko bosta prišla tudi ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in finančni minister Steven Mnuchin. Če dogovora ne bo do 1. marca, bodo začele veljati višje ameriške carine.