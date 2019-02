Vreme: Pretežno oblačno z možnostjo kakšne plohe

Ljubljana, 11. februarja - Čez dan se bodo oblaki trgali, popoldne bodo nastale še kratkotrajne krajevne plohe, na Primorskem lahko tudi kakšna nevihta. V višjih legah in ponekod o nižinah severne in vzhodne Slovenije bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.