Na glavni cesti Trbovlje-Zagorje bodo nadaljevali odstranjevanje kamenja

Trbovlje/Zagorje ob Savi, 11. februarja - Na glavni cesti Trbovlje-Zagorje, kjer je v soboto popoldne zgrmelo od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov skal, zemlje in dreves ter zasulo okoli 70 metrov ceste, bo danes pristojni koncesionar nadaljeval odstranjevanje kamenja. Ker je kamenja ogromno, bo njegovo odstranjevanja potekalo tri do štiri dni, je povedala županja Trbovelj Jasna Gabrič.