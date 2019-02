Tampa potrdila prvo mesto v ligi NHL

New York, 11. februarja - Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL gostovali na Floridi in s 5:2 ugnali domače panterje ter še potrdili prvo mesto v prvenstvu, s katerim merijo na prvega nosilca končnice vzhodne konference. Junak večera je bil Nikita Kučerov, ki je k zmagi rpispeval dva gola in podajo.