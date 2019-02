Istanbul, 11. februarja - Slovenski atleti so na tretjem mladinskem balkanskem prvenstvu (do 20 let) v Istanbulu dosegli nov članski dvoranski rekord v štafeti 4 x 400 metrov. Za Slovenijo so tekli Rok Zupančič, Rok Markelj, Jan Vukovič in Gregor Grahovac, ki jim je uspel čas 3:20,27, s čimer so zasedli drugo mesto, so sporočili iz slovenskega tabora.