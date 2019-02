Ilka Štuhec na "starih raketah" do zlata v Areju

Are, 11. februarja - Za vsakim uspešnim športnikom stoji ekipa, ki ga podpira pri doseganju cilja. Psihološka trdnost smučarja in mentalna moč sta povezani tudi z dresom, opremo, s smučmi oziroma z materialom. In da je lahko Ilka Štuhec pokazala svoj talent na smukaški progi v Areju, ima velike zasluge serviser Aleš Sopotnik, ki je za Ilko izbral "stare rakete".