Orban pred evropskimi volitvami znova ostro proti migracijam

Budimpešta, 10. februarja - Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem tradicionalnem nagovoru narodu ponovil odločno nasprotovanje migracijam in obtožil Bruselj, da jih uporablja kot instrument novega internacionalizma, v katerem se razmerje med kristjani in muslimani obrača v škodo prvih. Napovedal je ukrepe za zaščito družine in povečanje natalitete na Madžarskem.