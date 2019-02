Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Tuje tiskovne agencije so pisale o tem, da je Slovenijo danes obiskal predsednik makedonskega sobranja Talat Xhaferi, ostal pa bo do torka, in o tem, da je peticijo za spremembe na področju slovenskega šolskega in izobraževalnega sistema zaradi obremenjenosti učencev in dijakov društva do zdaj podpisalo več kot 21.000 ljudi.