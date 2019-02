S trga umaknili nove količine spornega kebaba

Ljubljana, 10. februarja - Podjetje Alebon, distributer kebaba poljskega proizvajalca je s trga umaknilo dodatne izdelke kebaba, ki so že bili distribuirani drugim nosilcem dejavnosti. V kebab mesu omenjenega podjetja je sicer Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred dnevi potrdila navzočnost salmonele in ostankov zdravila ketoprofen.

Kot so danes zapisali na spletni strani uprave, so jim iz Alebona sporočili, da jih je poljski proizvajalec kebaba obvestil o odpoklicu dodatnih proizvodov iz prometa. Slednji so že bili distribuirani drugim nosilcem dejavnosti, zato je Alebon sprožil postopke odpoklica tudi za te proizvode.

Podjetje tako odpoklicuje goveji kebab proizvajalca Efes-pol Fedai Simsek Sp.Zoo z težo 5, 10, 15, 25 in 40 kilogramov ter izdelek Albi goveji istega proizvajalca s težo 10, 15 in 20 kilogramov. Vse količine imajo oznako lota 191219 in 211219. Odpoklicujejo tudi goveji kebab S1 istega proizvajalca s težo 10, 15 in 20 kilogramov. Navedene količine imajo oznako lota 211219 in 201219.

Uprava je pred dnevi v vzorcu mesa iz lota, ki sicer ni doseglo potrošnikov, potrdila tako navzočnost salmonele kot tudi ostankov zdravila ketoprofen.