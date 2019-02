Vreme: Padavine se bodo okrepile

Ljubljana, 10. februarja - Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, proti jutru se bo meja sneženja spustila do okoli 500 metrov nadmorske višine. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.