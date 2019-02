V BiH tudi z droni iščejo nevarnega večkratnega morilca

Sarajevo, 10. februarja - Policija v BiH je sprožila obsežno iskalno akcijo za večkratnim morilcem Edinom Gačićem, ki je osumljen uboja policista, so danes sporočili predstavniki oblasti kantona Sarajevo in lokalne policije. V Sarajevu so sprejeli dodatne varnostne ukrepe, osumljenca pa iščejo tudi s helikopterjem in brezpilotnimi letalniki.