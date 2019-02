Slovenci v Lahtiju obstali v kvalifikacijah

Lahti, 10. februarja - Na ekipnem sprintu za svetovni pokal v smučarskem teku v finskem Lahtiju so v klasični tehniki Slovenke in Slovenca obstali v kvalifikacijah. Katja Višnar in Anamarija Lampič sta na na 6 x 1,4 km dosegli 11. čas, Vesna Fabjan in Eva Urevc pa 16. med 18 ekipami. Slovenca Miha Šimenc in Janez Lampič sta bila na 6 x 1,6 km 22. med 24 ekipami.