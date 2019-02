Šuler, Rajčević in Handanović podaljšali z Mariborom

Maribor, 10. februarja - Vodilna ekipa nogometne Prve lige Telekom Slovenije Maribor se pred nadaljevanjem sezone nahaja na pripravah v Turčiji, njen športni direktor Zlatko Zahović pa je za spletno stran kluba razkril, da so pogodbe podaljšali izkušeni vratar Jasmin Handanović ter branilca Marko Šuler in Alekdander Rajčević, ki bodo v klubu do leta 2020.