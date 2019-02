V Bazovici ob dnevu spomina na fojbe tudi Tajani in Salvini

Trst, 10. februarja - Pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu je danes potekala slovesnost ob dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Udeležila sta se je tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.