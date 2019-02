Na desettisoče Špancev demonstrira proti vladi

Madrid, 10. februarja - V španski prestolnici Madrid je danes več deset tisoč ljudi demonstriralo v podporo enotnosti države in proti socialistični manjšinski vladi premierja Pedra Sancheza. Od premierja so med drugim zahtevali razpis novih volitev, kritični so bili tudi, ker da je vlada preveč popustljiva do separatističnih katalonskih oblasti.