Na ruskem otočju izredne razmere zaradi severnih medvedov

Moskva, 10. februarja - Oblasti na ruskem arktičnem arhipelagu Nova Zemlja so zaradi invazije severnih medvedov razglasili izredne razmere, so v soboto poročali lokalni mediji. Medvedi se zbirajo v bližini naselbin, zabeležili pa so tudi primere, ko so vstopili v stanovanjska poslopja in celo napadli ljudi.