V Kočevju v soboto zvečer oropan bencinski servis

Kočevje, 10. februarja - Policisti so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o ropu prodajalne bencinskega servisa v Kočevju. Po prvih podatkih je zamaskirani neznanec z nožem vstopil v prodajalno in zahteval gotovino. Odtujil je nekaj sto evrov, nato pa pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.