Tudi Tepeš na današnji tekmi skakalcev

Lahti, 10. februarja - Tudi Jurij Tepeš bo zastopal slovenske barve na današnji tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Lahtiju; Tepeš in Čeh Čestmir Kožišek bosta zamenjala poškodovana Norvežana Daniela Andrea Tandeja in Andreasa Stjernena, je sporočila tekmovalna žirija. Tepeš in Kožišek sta bila 51. in 52. v petkovih kvalifikacijah.