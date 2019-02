Na vzhodu Sirije srditi boji proti ostankom Islamske države

Bejrut/Kairo, 10. februarja - Sirske demokratične sile (SDF) se ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA srdito spopadajo z ostanki skrajne Islamske države (IS) na vzhodu Sirije. Opazovalci pri tem opozarjajo na tisoče civilistov, ki so še vedno ujeti v zadnji enklavi pod nadzorom skrajnežev IS.