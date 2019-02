Evropski parlament ta teden z italijanskim premierjem o prihodnosti Evrope

Strasbourg, 11. februarja - Evropski poslanci danes začenjajo februarsko plenarno zasedanje v Strasbourgu. Na njem bodo glasovali o trgovinskem sporazumu med EU in Singapurjem ter z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem razpravljali o prihodnosti Evrope. Na dnevnem redu so tudi tuje investicije, ukrepi za dobrobit živali med prevozom in smotrno ravnanje z vodnimi viri.