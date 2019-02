Vreme: Oblačno, na zahodu bo občasno rahlo deževalo

Ljubljana, 10. februarja - Danes bo na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. V zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju popoldne in zvečer jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.