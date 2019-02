Pella in Londero v finalu Cordobe

Cordoba, 10. februarja - Argentinca Guido Pella in Juan Ignacio Londero bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP v domači Cordobi z nagradnim skladom 589.000 dolarjev. Pella, osmi nosilec, je v polfinalu premagal Pabla Cuevasa iz Urugvaja s 6:1, 3:6 in 6:3, Londero pa je nadigral rojaka Federica Delbonisa s 6:1 in 6:0.