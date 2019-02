Kralji kljub golu Kopitarja po podaljšku izgubili v Bostonu

Boston, 10. februarja - Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so v severnoameriški ligi NHL po treh zmagah doživeli nov poraz. V Bostonu so jih gostitelji premagali po podaljšku s 5:4. Kopitar se je vpisal med strelce za vodstvo z 2:1, a to ni bilo dovolj. Odločilni gol je v tretji minuti podaljška dosegel Patrice Dargeron.