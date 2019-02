V tekmo za demokratsko predsedniško nominacijo vstopila senatorka Warrenova

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Boston, 10. februarja - Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, znana kot borka za pravice ameriških delavcev in potrošnikov, je v soboto uradno naznanila, da se bo leta 2020 potegovala za predsednico ZDA. S tem se je pridružila vrsti demokratov, ki so to že storili, danes pa naj bi njihove vrste podaljšala še senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar.