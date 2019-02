Ljubljana, 9. februarja - V 5. krogu drugega dela državnega prvenstva so košarkarice Konjic zabeležile prvi par točk v 2019. Ugnale so zadnjeuvrščene Domžale. Na ostalih treh prizoriščih ni bilo presenečenj; zmage so vpisale igralke Ježice, Cinkarne Celje in Triglava.