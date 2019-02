Pribošičeva 18., Mekinc 42. v snežnem parku

Park City, 9. februarja - Z nastopom v kvalifikacijah deskarskega snežnega parka so Slovenci končali nastope na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga v Park Cityju. V zadnji disciplini sta nastopila Urška Pribošič in Naj Mekinc, zasedla sta 18. oziroma 42. mesto in precej zaostala za finalom.