Amy Klobuchar - senatorka iz Minnesote, ki ima rada potico

pripravil Robi Poredoš

New York, 10. februarja - Ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar se je rodila 25. maja 1960 v Plymouthu v Minnesoti materi švicarskega in očetu slovenskega izvora. Po izobrazbi je pravnica, v zvezni senat pa je bila prvič izvoljena leta 2006, ko je tudi postala prva senatorka v zgodovini Minnesote. Ponovno so jo izvolili še v letih 2012 in 2018.